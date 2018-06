Acidente deixa quatro mortos na BR-470 em São Cristóvão do Sul (SC)

SÃO PAULO - Quatro pessoas, entre elas um adolescente, morreram, no início da noite de quinta-feira, 13, em uma colisão frontal entre um Fiat Palio e um caminhão no quilômetro 234 da BR-470, em São Cristóvão do Sul (SC), na região central catarinense, a 280 quilômetros da capital.

Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista do Fiat, Lírio Fernandes Camargo, de 32 anos, teria perdido o controle do carro, invadido a pista contrária e atingido de frente o caminhão, um Volkswagen modelo 24.250, de Gaspar (SC). O local do acidente é de pista simples com dupla mão de direção.

Além do motorista, os outros três ocupantes do Fiat, dois deles da cidade de Canoinhas, morreram. São eles: Antonio Assis da Silva, 54 anos, sogro de Lírio, Fabio Fernandes de Oliveira, 20, e Hélcio Antonio Odelli, de 17 anos. O caminhoneiro Valdir Solano Wilbert, de 56 anos, saiu ileso. Os corpos foram levados para o IML de Curitibanos.