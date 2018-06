Acidente deixa seis feridos na Marginal do Pinheiros Uma colisão envolvendo um caminhão e um automóvel deixou seis pessoas feridas na tarde deste domingo, 22, na zona oeste de São Paulo. O acidente aconteceu às 14h03, na pista local do sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros, próximo à Ponte do Jaguaré. O Corpo de Bombeiros encaminhou duas vítimas para o Hospital Universitário e as demais teriam sido socorridas por populares e levadas para os hospitais das Clínicas e Cruzeiro do Sul. O trecho onde houve o acidente ficou interditado por cerca de uma hora, período no qual as equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) organizaram um desvio pela Avenida Engenheiro Billings.