Acidente deixa sete mortos e quatro feridos no PR Pelo menos sete pessoas morreram e quatro ficaram gravemente feridas em um acidente que envolveu sete veículos neste sábado, 31, na BR-277, no litoral do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, apesar de o acidente ter acontecido por volta de 9h30, até às 17 horas os policiais continuavam no local para fazer a retirada dos veículos e limpeza de pista. Um caminhão carregado com soja perdeu o freio na descida, próximo ao Viaduto dos Padres, na descida da Serra do Mar, em direção a Paranaguá. Desgovernado, o veículo atravessou as duas pistas e acabou batendo em mais dois caminhões e quatro automóveis. Um deles, que estava com três passageiros, pegou fogo e todos morreram. Depois de bater na mureta que separa as pistas, o caminhão tombou sobre um dos automóveis. Nele haviam quatro passageiros. O caminhão pegou fogo e queimou a carga de soja. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal o caminhoneiro, que não foi identificado, teve apenas escoriações. Os quatro corpos foram levados ao Instituto Médico Legal de Paranaguá, que informou tratar-se de dois homens, quatro mulheres e uma criança de quatro anos. Os feridos foram conduzidos a Curitiba. Por volta do meio-dia formou-se uma fila de cerca de dez quilômetros na pista de descida. No fim da tarde, em razão dos trabalhos de limpeza, apenas a pista de subida estava parcialmente interditada.