Acidente deixa sete romeiros mortos Sete romeiros morreram atropelados na madrugada de ontem, na BR-101, em Paulista, região metropolitana do Recife. O grupo, de 30 devotos, seguia para o Morro da Conceição, onde era realizada a festa religiosa de Nossa Senhora da Conceição. Outras três pessoas - o motorista do carro, um Fiat Uno, e mais dois romeiros - ficaram feridas. O motorista, Hugo Firmino da Silva, de 33 anos, aparentava estar embriagado, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e estava em alta velocidade.