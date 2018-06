Acidente deixa três mortos da mesma família no Paraná

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Três pessoas da mesma família morreram em um acidente na madrugada desta terça-feira, 27, na Rodovia PR-323, em Perobal, no trevo de acesso à Alto Piquiri, no noroeste do Paraná.

Por volta da 0h30, uma Tucson bateu de frente em um caminhão, na altura do km 330 da rodovia. Morreram o motorista do veículo, Claudemir da Silva, de 40 anos, Francisco Manuel da silva, de 67 anos, e Cristiane Aparecida pereira, de 30 anos.

Hellen Emanuelle da Silva, de 11 anos, e Marcio da Silva, de 7 anos, tiveram ferimentos leves e foram levados para o Hospital Nossa Senhora Aparecida de Umuarama. O condutor do caminhão não ficou ferido.