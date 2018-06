Acidente deixa três mortos e cinco feridos na Dutra Duas mulheres e uma adolescente morreram e outras cinco pessoas da mesma família ficaram feridas na madrugada deste domingo, 29, em um grave acidente de trânsito em São José dos Campos, a 90 quilômetros de São Paulo. As vítimas estavam no mesmo carro, um Vectra, e voltavam de um passeio. O motorista Cléber Pereira Ramalho, de 28 anos, perdeu o controle do carro, bateu contra um poste e capotou em seguida, após tentar desviar de outro veículo que estava na contra-mão, por volta das meia-noite e meia, na marginal B da via Dutra, próximo ao quilômetro 151. As três vítimas que morreram foram lançadas para fora do veículo e as outras ficaram presas entre as ferragens. Os bombeiros tiveram trabalho para retirar as pessoas das ferragens. Quatorze policiais bombeiros participaram do resgate. O carro ficou totalmente destruído. "Eles voltavam da casa de uns amigos, no bairro Santana e, segundo meu cunhado, que dirigia o carro, ele perdeu o controle ao tentar desviar de um outro carro", contou Elizabeth Gomes Domingues, irmã da comerciante Rafaela Domingues, de 26 anos, uma das vítimas. Elizabeth foi ao Instituto Médico Legal (IML) para reconhecer os corpos da irmã, da cunhada Cleicinéia Pereira Ramalho e de uma sobrinha de 12 anos, cujo nome não foi divulgado. O motorista Cléber sofreu fratura na bacia e passou por cirurgia hoje pela manhã. Entre os feridos estavam a menina Isabela Domingues, de 4 anos, que teve hemorragia interna e até agora à tarde estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Pronto-socorro Municipal.