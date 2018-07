Acidente deixa três mortos na via Anhanguera Pelo menos três pessoas morreram num acidente ocorrido no fim da madrugada desta segunda-feira, na Rodovia Anhanguera. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 5h30, no sentido interior-capital, na altura do quilômetro 182, na cidade de Leme, interior de São Paulo. Um ônibus da empresa de turismo Prumado, que vinha da Bahia, e um caminhão colidiram naquele trecho. A Intervias, concessionária responsável pela estrada naquela área, informou que apenas a faixa da direita ficou interditada, mas que os veículos já estão sendo retirados da pista e não há congestionamento na região. Ainda não se sabe o número de feridos. As vítimas estão sendo levadas para a Santa Casa de Leme.