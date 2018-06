Acidente deixa um morto e bloqueia BR-116 no PR Um ônibus interestadual, que fazia a linha Fazenda Rio Grande/Curitiba, e uma caminhonete bateram de frente nesta manhã na Rodovia BR-116, no município de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu, por volta de 9h30, a cerca de 300 metros da ponte sobre o Rio Iguaçu. O motorista da caminhonete, Antônio Carlos de Assis, de 41 anos, morreu na hora. Uma senhora, ainda não identificada, que estava no ônibus, ficou ferida. A Polícia Rodoviária Federal informou que a estrada está parcialmente bloqueada e os veículos só conseguem passar pelo acostamento. Em razão da interdição, já há registros de engarrafamento na região.