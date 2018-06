Acidente deixa um morto e quatro feridos em Sergipe

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

Um acidente envolvendo dois carros deixou um morto e quatro feridos na altura do quilômetro 130 da BR-101, na região de São Cristóvão, em Sergipe, no domingo, 10.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um Corsa, que seguia de Salvador, na Bahia, para Caruaru, Pernambuco, tentou fazer uma ultrapassagem e colidiu frontalmente com um Peugeot, que trafegava no sentido contrário.

Com o impacto, José Ricardo de Souza Brito Júnior, de 14 anos, que estava no Corsa, morreu. Os dois motoristas e outros dois passageiros tiveram ferimentos graves e foram encaminhados a um hospital da região.