Acidente deixa um morto em Itabirito, Minas

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e pelo duas ficaram feridas nesta segunda-feira, 8, após a colisão entre um caminhão e uma carreta, na BR-040, em Itabirito, Minas Gerais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h30 para socorrer as vítimas no local do acidente, perto da Praça da Laranja, no km 583 da rodovia. Seis equipes de resgate e um helicóptero foram acionados. O condutor de um dos veículos foi conduzido em estado grave ao pronto-socorro João XXIII.