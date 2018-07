Acidente derruba dois postes e fecha avenida em SP A Alameda Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, está interditada na altura do número 652 entre a Praça Dom Francisco de Souza e o Largo Bonevile, por causa de um acidente envolvendo dois ônibus e um veículo de passeio, ocorrido por volta da 01 hora da madrugada. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), não houve feridos. Um ônibus da empresa Copersul perdeu o controle e bateu num outro coletivo da viação Bola Branca. Um veículo que passava no local foi atingido e lançado contra um poste. Dois postes foram derrubados. Um transformador do poste caiu sobre o ônibus da empresa Bola Branca causando um incêndio. Três viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Segundo os bombeiros, uma pessoa sofreu escoriações leves e teria sido socorrida. De acordo com a Rádio CBN, uma casa também teria sido atingida pelas chamas, porém, o Corpo de Bombeiros não confirmou esta informação. A rede de trolebus chegou a ser afetada, mas o problema já foi resolvido por volta das 8 horas desta manhã, segundo a São Paulo Transporte (SPTrans), empresa responsável pelo transporte coletivo da cidade. Como a Alameda Santo Amaro continua interditada, a opção para o motorista é seguir pelo Largo do Socorro, Avenida Guarapiranga, Largo Treze de Maio, Avenida Adolfo Pinheiro e Avenida Santo Amaro. A CET informa que não há grandes problemas no trânsito da região. Equipes da Eletropaulo, da SPTrans e da CET estão no local.