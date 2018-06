Acidente durante treinamento fecha pista de aeroporto em Londrina(PR)

SÃO PAULO - A pista do Aeroporto José Richa, em Londrina (PR), ficou cinco horas fechada entre a tarde e a noite de terça-feira, 24, em razão do tombamento de um caminhão dos bombeiros que participava de um treinamento contra incêndio. Houve vazamento de óleo pista, o que causou a demora na liberação.

Os três bombeiros que estavam no veículo sofreram ferimentos leves. O acidente ocorreu às 15h15 num trecho de curva. Não foi divulgada ainda a causa do tombamento do veículo dos bombeiros. Esse tipo de treinamento ocorre duas vezes ao mês. Em razão do fechamento da pista, pelo menos 10 voos foram adiados.