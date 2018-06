Acidente e 2 mortos no PR Piloto e co-piloto morreram na queda de um bimotor Bandeirante (Embraer) na madrugada de ontem em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba (PR). A aeronave, de uma empresa de táxi aéreo, havia deixado carga no Aeroporto Afonso Pena, na capital paranaense, e seguia com destino a Jundiaí, no interior de São Paulo