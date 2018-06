Acidente e excesso de veículos congestionam via Dutra Uma colisão e o excesso de veículos causaram vários pontos de congestionamentos na Rodovia Presidente Dutra na manhã desta segunda-feira, 9. Em São José dos Campos, uma colisão lateral entre um veículo de passeio e um caminhão, no início da manhã desta segunda, causou lentidão de cinco quilômetros, por volta das 8h45, na altura do km 147 da pista sentido São Paulo. O excesso de veículos deixou lento o trecho do km 219, na região de Guarulhos, com cerca de dois quilômetros na pista sentido Rio. No km 221, a lentidão chegou a três quilômetros na pista lateral, sentido São Paulo. No sentido Rio de Janeiro, na altura do km 229, as duas pistas apresentaram congestionamento de dois quilômetros e já na chegada à capital, o engarrafamento era de um quilômetro.