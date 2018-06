Acidente e obras atrapalham trânsito em rodovia em Cubatão A rodovia Cônego Domenico Rangoni, na região de Cubatão, no litoral sul de São Paulo, estava às 13h30 desta sexta-feira, 12, com quatro quilômetros de congestionamento, entre os Kms 266 e 262 da pista oeste (sentido Cubatão), em função de uma obra de recapeamento na altura do Km 266. Outro ponto de lentidão estava no Km 265, onde dois caminhões colidiram e interditavam a faixa da esquerda da rodovia. O acidente não deixou vítimas. Para os motoristas que seguem para o litoral, o tráfego era normal às 13h30. O movimento era tranqüilo também no restante do Sistema Anchieta-Imigrantes, que operava no esquema 5x5. A descida era feita pelas pistas sul da Via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes e a subida, pelas pistas norte das duas rodovias.