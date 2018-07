Acidente e ônibus incendiado interditam avenidas em SP O trânsito está complicado neste momento na Avenida Washington Luís, no sentido bairro-centro, em razão de um veículo Alfa Romeo que bateu na mureta da direita no final do viaduto que leva o mesmo nome da avenida. Parte do chassi do carro está sobre a mureta e será necessário um guincho da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), para que o veículo seja retirado. Uma faixa e meia de rolamento estão interditadas. Além disso, por volta das 6h, um ônibus da Viação Campo Belo teve pane elétrica e pegou fogo, na esquina da Avenida Indianópolis, sentido Ibirapuera-Jabaquara, junto à Alameda dos Uapés, próximo ao acesso à Avenida Rubem Berta, no Planalto Paulista. Uma faixa de rolamento está bloqueda. Um guincho da SPTrans - São Paulo Transporte, já foi acionado para tirar o ônibus do local. Uma equipe regional da Prefeitura fará a limpeza da pista. Ninguém ficou ferido. O trânsito segue lento pela Avenida República do Líbano.