Acidente em BH deixa 14 pessoas feridas Quatorze pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã de hoje, que envolveu um ônibus coletivo e um microônibus, na zona sul de Belo Horizonte. O choque entre os dois veículos ocorreu por volta das 8h30. O ônibus coletivo - linha Estação Diamante-BH Shopping - estava parado no ponto quando foi atingido na traseira pelo microônibus, que seguia para o bairro Casabranca. Os 14 feridos estavam no microônibus. Eles foram levados para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na região central da cidade. De acordo com informações do hospital, as vítimas sofreram apenas ferimentos leves.