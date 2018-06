Acidente entre ônibus e carreta deixa 8 mortos e ao menos 30 feridos em GO

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo uma carreta e um ônibus matou oito pessoas e deixou ao menos 30 feridos, na BR-020, em Formosa, cidade goiana do entorno do Distrito Federal, na manhã de quinta-feira, 15. A batida aconteceu entre os distritos de JK e Bezerra, na altura do km 45.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta colidiu de frente com o coletivo da empresa Expresso Guanabara, que seguia viagem de Cajazeiras, na Paraíba, até Goiânia. O motorista do ônibus, que morreu no local, teria invadido a contramão e atingido uma carreta de adubo. Em seguida, o caminhão bateu em outra carreta e tombou na sequência. Uma das laterais do ônibus foi completamente destruída.

O Corpo de Bombeiros confirmou seis mortes, mas informou que mais pessoas podem ter morrido no acidente. Com múltiplos traumas, duas pessoas morreram no Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), em Brasília. Ao menos 30 passageiros foram encaminhados para hospitais da região de Formosa e Brasília. A ocorrência foi registrada por volta das 6h30. Inicialmente, havia a informação de 60 pessoas feridas.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou, em nota, que 12 pacientes foram atendidos nos hospitais da rede pública. Destes, dois morreram no IHBDF, seis permaneciam hospitalizados - um deles em estado gravíssimo - no fim da tarde desta quinta e quatro receberam alta.

Além do IHBDF, as vítimas foram levadas no Distrito Federal para os Hospitais Regionais de Planaltina (HRP), de Sobradinho (HRS) e da Região Leste (HRL - Paranoá).

Três helicópteros prestaram atendimento no local. A via foi interditada nos dois sentidos.

Em nota, a Guanabara comunicou que o veículo que se envolveu no acidente na localidade de Bezerra estava com 43 passageiros a bordo, além do motorista.

"O ônibus havia partido da cidade de origem às 16h35 de terça-feira, 13, e o motorista tinha tido 20 horas de descanso antes de assumir o volante. Quando tomou ciência do fato, a Guanabara enviou de imediato uma força-tarefa de Brasília para prestar a assistência necessária aos passageiros", informou a viação. "Neste momento, equipes de resgate prestam socorro às vítimas. A Guanabara lamenta o ocorrido e ressalta que irá prestar assistência necessária às vítimas."

A empresa disponibilizou o telefone do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) 0800-7281992 para atendimento aos familiares dos passageiros.

A Guanabara informa ainda que instaurou um procedimento interno para investigar as causas do acidente e está à disposição para prestar todas as informações necessárias aos órgãos competentes para a elucidação da ocorrência.