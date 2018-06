Acidente em Minas Gerais mata cinco pessoas

O choque frontal entre um automóvel Fiat Uno e um caminhão matou cinco pessoas, supostamente de uma mesma família, no final da tarde de quinta-feira, 19, na BR-262. O motorista do Uno teria perdido o controle do veículo, que invadiu a pista contrária. O choque aconteceu na altura do quilômetro 514, no município de Luz, a 170 quilômetros de Belo Horizonte. Somente uma criança sobreviveu ao acidente e foi encaminhada em estado grave ao Hospital João 23, em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, devido à gravidade do acidente as vítimas ainda não foram identificadas.