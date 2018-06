Acidente em montanha russa deixa 3 feridos em Poços de Caldas

Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, num acidente ocorrido neste sábado, 9, em um parque de diversões em Poços de Caldas, região sul de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar de Poços de Caldas, o caso aconteceu por volta das 15h15, no parque temático Walter World, na Avenida Vereador Edmundo Cardillo, entre as zonas sul e central do município mineiro. Um carro da montanha russa saiu dos trilhos e sofreu uma queda de cerca de cinco metros. Um pai e dois filhos caíram e foram levados pelos bombeiros para a Santa Casa de Poços de Caldas. As vítimas são o comerciante César Firmino de Souza, de 33 anos, e os filhos João Vitor Machado de Souza, de seis anos, e Júlio César Machado de Souza, de cinco anos. O comerciante teve traumatismo craniano e lesões na coluna cervical e permanece internado. Os meninos tiveram apenas escoriações. O parque de diversões não abriu neste domingo, 10. O brinquedo será periciado para apurar as causas do acidente.