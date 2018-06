Acidente em prova de direção deixa um morto e 3 feridos em Sumaré Uma pessoa morreu e três ficaram feridas num acidente ocorrido durante uma prova ao volante na manhã desta sexta-feira, 18, em Sumaré, região de Campinas, no interior de São Paulo. Todos os envolvidos no acidente são portadores de deficiência física, assim como a pessoa que dirigia o carro. Segundo informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros de Sumaré, o acidente aconteceu, por volta das 7 horas, na Avenida da Saudade, próximo a um cemitério, local que normalmente é utilizado para provas de direção. Uma deficiente que havia iniciado o teste perdeu o controle do veículo quando realizava uma baliza. O automóvel saiu desgovernado em marcha a ré e acabou arrastando um rapaz e outras três mulheres, todos deficientes físicos, que estavam num canteiro aguardando para também fazer a prova. Uma das mulheres que chegou a ser levada com vida para o Hospital Municipal de Sumaré não resistiu. Outras duas estão internadas no Hospital Estadual de Sumaré. O rapaz, que estava numa cadeira de rodas quando foi atingido pelo carro, sofreu apenas escoriações. A condutora do veículo entrou em estado de choque após o acidente e também teve que ser medicada. A área foi interditada para perícia da Polícia Científica.