Acidente em racha mata dois na região de Ribeirão Preto Alexandre Francisco dos Santos, 19 anos, e a namorada dele, Ana Cláudia da Cruz, de 14, residentes em Sales Oliveira, na região de Ribeirão Preto, morreram na madrugada deste domingo depois que a moto em que eles viajavam foi atingida por um carro que provavelmente disputava um racha. A moto foi atingida por um Opala, dirigido por Rodrigo de Rezende Ferreira. O acidente ocorreu no momento em que o Opala ultrapassava um veículo Gol, seu suposto adversário na corrida, realizada numa estrada vicinal que liga Orlândia a Sales Oliveira. A violência do choque partiu o corpo do jovem ao meio. Além dos dois mortos, o motorista do Opala está internado na UTI do hospital de Orlândia e outros três jovens foram hospitalizados. Um dos ocupantes do Opala disse à polícia que o motorista do Gol convidou o do Opala para um racha na vicinal e este teria aceito. No bolso de Ferreira, os policiais encontraram duas porções de uma substância com aparência de cocaína. Ainda não há confirmação.