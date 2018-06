Acidente em rodovias mineiras deixam ao menos 4 mortos

Pelo menos quatro pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais de Minas Gerais. Outras sete ficaram feridas, seis das quais gravemente. As vítimas são duas mulheres, um adolescente e um homem.

O primeiro acidente ocorreu na noite de ontem, na BR-381, em Antonio Dias, no leste do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro invadiu a pista contrária na altura do quilômetro 308 e colidiu frontalmente com o outro veículo.

O motorista de um dos carros saiu ileso. Um homem de 43 anos ficou gravemente ferido e uma criança de 11 anos teve ferimentos leves - ambos foram levados para o Hospital de Ipatinga. O corpo da mulher que morreu foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região.

O outro acidente ocorreu na BR-365, em Monte Carmelo, oeste mineiro. A PRF informou que um dos carros realizou uma ultrapassagem numa curva e bateu de frente contra outro veículo, que seguia no sentido contrário, na altura do km 509.

Três pessoas morreram - um homem de 62 anos, uma mulher e um garoto de 13 anos - e outras cinco ficaram gravemente feridas. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Patrocínio, município vizinho.

Atualizado às 12h13