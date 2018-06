Acidente em Santa Catarina deixa 51 mortos; 11 eram crianças

A presidente Dilma Rousseff também lamentou a tragédia, na manhã deste domingo. Em nota oficial, afirmou que havia recebido a notícia com pesar: “Nesta hora de dor e sofrimento, quero apresentar meus sentimentos às famílias e amigos que perderam seus entes queridos”.

Ribanceira. Com placas de União da Vitória, o veículo, que pertence à empresa Costa Mar Turismo, perdeu o controle em uma curva, em trecho de descida, e despencou em uma ribanceira de 400 metros de altura. O acidente aconteceu em um local de difícil acesso.

A área é tão isolada que os homens que trabalharam na ocorrência ficaram incomunicáveis. Participaram do resgate, na noite de anteontem, 40 integrantes da Polícia Militar, 30 dos Bombeiros Voluntários e outros 30 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de um helicóptero da Polícia Militar.

A dificuldade de acesso impediu uma participação mais efetiva no resgate do helicóptero, que se deslocou de Florianópolis até o local do acidente.

Mortos e feridos. Na tarde deste domingo, o governo catarinense chegou a divulgar que os mortos chegavam a 54. A informação foi corrigida horas depois.

O caminhão do IML deixou à cidade de Joinville às 16 horas de domingo, com 32 corpos. Outros 11 mortos foram levados por funerárias e 8 permanecem no Instituto Médico-Legal porque as famílias não foram localizadas - ou porque ainda faltava a documentação necessária. Todos os mortos foram identificados.

Uma criança de 2 anos e 9 meses foi a primeira pessoa a receber alta, na manhã de domingo, no Hospital Infantil Jeser Amarante Faria. Brayan Lohan de Almeida sofreu escoriações e uma fratura. Ele foi liberado após a avaliação de que seu estado de saúde é estável.

Quatro crianças que estavam no ônibus foram resgatadas em estado grave e levadas para o Hospital Infantil Jeser Amarante Faria, também em Joinville. Como foram socorridas sem documentos, o hospital aguardava o comparecimento de familiares para identificá-las.

Até a noite deste domingo, sete pessoas ainda permaneciam internadas: duas no Hospital Dona Helena, uma no Hospital Infantil Jeser Amarante Faria, uma no Hospital Unimed e três no São José.

O Hospital Municipal de São José, para onde foram levadas as pessoas socorridas em estado grave e gravíssimo, teve de acionar um plano de catástrofe para atender as vítimas, na noite de sábado. Metade da equipe estava de folga, mas foi chamada para fazer os atendimentos de emergência. Alerta. Os acidentes na rodovia, repleta de curvas e considerada de alto risco pelos motoristas da região, mataram 66 pessoas nos últimos cinco anos, sem contabilizar as vítimas de ontem, considerado o maior acidente registrado nas estradas catarinenses.

Veja os 50 mortos identificados pelo IML 1. Agata Mirella 2. Alan P. Schneider 3. Alexo de Lima Zenere (Dona Helena) 4. Anderson Celis Junior 5. André Luiz Carvalho 6. Assinara A de Oliveira 7. Camile Araújo Sieves 8. Carlos Alberto de Almeida 9. Cérgio Antonio da Costa (motorista) 10. Conrado Schier Filho 11. Dalton Ribeiro 12. Darci Crespo Linhares 13. Deornirce Margarete Fontana Lima 14. Eloina dos Santos de Almeida 15. Flávio Ribeiro 16. Gustavo Felipe Serafim Aquino 17. Hildo L. de Souza 18. Idelzina A. P. Aguiar 19. Janaina Darcley Ribeiro de Lima 20. João Antônio M. Soares 21. Julian Siqueira Maciel 22. Katelyn V. de Souza Ramos 23. Lariana Regina Vieira 24. Lenice Aparecida Miranda 25. Lucélia Soares 26. Luara Lorraine Siqueira Maciel 27. Luiz Cesar Araújo 28. Marcia Regiane Ramos 29. Maria Anisia Kutianski Agostini 30. Maria Delurde Schier 31. Mariza Pinto 32. Marise Antunes da Conceição Schier 33. Marli Terezinha Ribeiro 34. Mateus Costa 35. Melissa Jane Da Silva 36. Osvaldir Silves 37. Rafaeli Baumann 38. Rejane de Fátima Araújo 39. Renan R. Chrisostemo 40. Renan Araújo 41. Ricardo Araújo 42. Roseli Chrisostemo 43. Sandra Jiliane Costa 44. Selma Carolina Schneider 45. Sônia Regina Vieira 46. Tereza Fernandes de Lima 47. Terezinha D. Carvalho 48. Thiago Roberto Barbosa 49. Wesley Araujo Sieves 50. Glório Podstawka 51. Anderson Celis Permanecem nos hospitais 1. Artur Vieira Teles de Abreu (Hospital Infantil) 2. Brayan Lohan de Almeida (RECEBEU ALTA) 3. Danrlei Crespo Linhares (São José) 4. Elton Jhon de Almeida (Unimed) 5. Lucas K. Vieira (São José) 6. Rosangela Crespo Linhares (São José) 7. Alana Pires (Dona Helena) 8. Elis Cristina Mazur (Dona Helena) Passageiros localizados 1. Dionilei M. Lima (Desistiu de viajar. Está vivo) 2. Leonilda Alves dos Santos (Foi localizada em casa e está viva. Sua filha que faleceu no acidente portava seu documento)

MAURÍCIO OLIVEIRA, ESPECIAL PARA O ESTADO, ADRIANA FERRAZ, ANNE WARTH, FABIANA CAMBRICOLI, FELIPE CORDEIRO, JULIANA DIÓGENES E PAULO SALDAÑA