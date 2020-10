Acidente em supermercado deixa um morto em São Luís, no Maranhão; assista

SÃO LUIZ - Eram exatamente 20h16 desta sexta-feira, 2, quando um acidente derrubou cinco torres de prateleiras em um supermercado do grupo Mateus (um dos maiores grupos varejistas do País) em São Luís, no Maranhão. Houve pânico e correria entre clientes e funcionários, mas nem todos conseguiram sair do local. Até o fechamento desta reportagem, o Corpo de Bombeiros do Estado (CBM-MA) havia confirmado que uma pessoa morreu e que outras quatro ficaram feridas e foram retiradas do local.

Ainda não se sabe as causas do acidente, mas as primeiras informações dão conta de uma manobra mal feita por uma empilhadeira, o que acabou derrubando uma das colunas de prateleiras e os pallets empilhados nela, provocando um efeito dominó. Cinco colunas de prateleiras vieram abaixo.

Leia Também Incêndio atinge ponte de embarque do aeroporto de São Luís

Imagens de uma câmera interna do supermercado registrou o momento do acidente. No canto direito da tela, ao fundo, é possível ver quando a primeira torre de prateleiras desaba e provoca a queda das demais.

Bombeiros e paramédicos do Samu prosseguem nas buscas por vítimas debaixo das mercadorias que caíram nos corredores do supermercado. Pelo menos sete ambulâncias, um helicóptero do Centro Tático Aéreo (CTA) e homens da Polícia Militar maranhense foram mobilizados para atender a ocorrência. As buscas por vítimas começaram no escuro porque a energia elétrica foi cortada logo após o acidente por causa do risco de incêndio.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, quatro hospitais públicos municipais acionaram planos de emergência, inclusive chamando médicos e enfermeiros de folga, para receber as vítimas do acidente. Até o fim desta sexta-feira, quatro feridos haviam sido levados para as casas de saúde mobilizadas.

Cerca de uma hora após o acidente, o governador do Maranhão, Flávio Dino, tuitou sobre o ocorrido e ordenou mobilização para atender a ocorrência. “Determinei ao comandante do Corpo de Bombeiros dedicação integral ao acidente no supermercado Mateus, visando localização e socorro às vítimas”, escreveu ele.

Por volta das 23h, o grupo Mateus, o maior varejista do Maranhão, divulgou uma nota oficial, confirmando o acidente e afirmando que acionou as autoridades de segurança pública do Estado. “O grupo Mateus reforça que, neste momento, o importa é o resgate dos envolvidos no acidente, o apoio às vítimas e seus familiares. Para nós, a prioridade são as pessoas”, dizia a nota. A operação para localizar possíveis vítimas prossegue na capital maranhense.