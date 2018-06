Acidente entre 9 veículos fecha Fernão Dias por 4 horas em MG

Um acidente entre nove veículos fechou por mais de quatro horas a Rodovia Fernão Dias, na altura do km 474, no início da noite de segunda-feira, 17. O acidente aconteceu no município de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e envolveu uma carreta, um caminhão e sete carros de passeio. Seis pessoas foram socorrida no Hospital Regional de Betim com ferimentos considerados leves. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta perdeu o controle do veículo, que estava em alta velocidade, e causou o acidente. O caminhão foi arremessado para a lateral da estrada, mas a maioria dos motoristas não teve ferimento.