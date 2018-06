Acidente entre caminhão e ônibus deixa um morto e nove feridos em Santa Catarina

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas em um acidente entre um caminhão e um ônibus, na Rodovia BR-116, no município de Santa Cecília, em Santa Catarina, nesta terça-feira, 11.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os veículos bateram de frente na altura do km 124. O motorista do ônibus Adão Alves Soares, de 50 anos, morreu no local. Já o condutor do caminhão, Gilmar Antônio Poletto, de 50 anos, ficou ferido gravemente.

Entre os passageiros do ônibus, quatro tiveram ferimentos graves:

Ilda Marcotti Schereber, de 60 anos, Ivonete Maria Rotermel Corrêa, 46 anos, Edna Guerra, 21 anos, e Elmi Guerra, 55 anos.

Tiveram ferimentos leves os passageiros Ilmara Simone Rotermel, 39 anos, Marcia Regina Araujo dos Santos, 32 anos, Ingrid Anita Beckert, 21 anos, e Bruno Rodrigues Maciel, de 14 anos.