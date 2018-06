Acidente entre caminhão e ônibus escolar paralisa via Dutra Um grave acidente paralisou a via Dutra, nos dois sentidos, no trecho de Jacareí, no Vale do Paraíba. Um caminhão-tanque se chocou com um ônibus escolar onde havia crianças. O acidente aconteceu às 18h30 e as chamas neste momento ainda não foram controladas. O motorista do caminhão morreu no local e há notícias de vários feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros o fogo atinge cerca de dez metros de altura. Viaturas de resgate estão no local. O trânsito está parado e há congestionamento, nas duas pistas, de pelo menos dois quilômetros de cada lado.