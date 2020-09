Acidente entre caminhão e van deixa 13 mortos em rodovia de Minas

Treze pessoas morreram e uma ficou ferida em uma batida entre um caminhão e uma van na rodovia BR-365, em Patos de Minas (MG). O acidente ocorreu no quilômetro 373 por volta de 1h30 deste domingo, 20.

Às margens da estrada havia uma queimada e uma árvore que estava em fogo caiu na via, bloqueando a faixa da van. O motorista tentou desviar, foi para a contramão e se chocou com o outro veículo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas morreram no local. Uma delas era uma criança de 9 anos. Um ferido foi levado em estado grave para o Hospital Regional de Patos de Minas. Seu estado é estável.

A carreta transportava limões e tinha placa de Itabaiana (SE). A pista foi liberada às 8h, depois da remoção dos veículos e da limpeza da via.