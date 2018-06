Acidente entre caminhões deixa dois mortos na Fernão Dias, em São Paulo

Uma colisão entre dois caminhões bloqueia parcialmente a rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, na Grande São Paulo, desde as 7h desta sexta-feira, 17. Duas pessoas morreram e uma sofreu ferimentos graves. ​O acidente ocorreu no quilômetro 63 da rodovia, no sentido São Paulo, e provoca congestionamento nos dois sentidos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos condutores perdeu o controle do veículo, derrubou a mureta central e colidiu de frente com o caminhão que trafegava no sentido contrário. As vítimas ainda não foram identificadas.

A PRF não tem previsão de liberação da pista, devido aos trabalhos de perícia e remoção dos veículos. A recomendação é que os motoristas evitem o trecho e utilizem as rodovias Presidente Dutra ou Ayrton Senna como alternativas.