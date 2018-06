Acidente entre caminhões e ônibus deixa cerca de 45 feridos no norte fluminense

SÃO PAULO - Cerca de 45 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos na BR-101, na altura da cidade de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. De acordo com informações iniciais das equipes do Corpo de Bombeiros que foram para o local, pelo menos 18 pessoas estão em estado grave.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma carreta bateu na traseira de um caminhão que transportava pedras e, depois, acertou um ônibus que trafegava no sentido contrário, por volta das 9h15, na altura do km 83. As vítimas foram levadas para o Hospital Ferreira Machado, em Campos.

Devido ao acidente, estrada que liga Niterói ao Espírito Santo chegou a ser interditada nos dois sentidos por cerca de 40 minutos. Por volta das 10 horas, os veículos passaram a trafegar no sistema pare e siga, segundo informou a concessionária Autopista Fluminense.

Por volta das 12h15, houve liberação de uma das pistas e o trânsito passou a fluir pela faixa do sentido Espírito Santo e pelo acostamento.

Mais acidente. Outra colisão ocorreu na BR-101 na altura do km 296. Um carro e um caminhão bateram no sentido Niterói da rodovia, por volta do meio-dia, na região de Itaboraí. O tráfego segue pelo acostamento e há lentidão. Equipes da Concessionária estão no local para a remoção dos veículos.

Atualizado às 13h28