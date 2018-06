Acidente entre carreta e carro mata 5 em Santa Catarina

Cinco pessoas morreram na manhã desta sexta-feira, 12, após um acidente envolvendo uma carreta e um carro na altura do quilômetro 429 da BR-282, em Vargem Bonita, Santa Catarina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão frontal aconteceu por volta das 7h30 e matou todos os ocupantes do carro: Claudemir da Silva, de 36 anos, Fabio Alves de Carvalho, de 22, Wanderson Guilherme Muller de Salles, de 23 anos, Carlos Gilberto Matoso dos Santos, de 34, e Ramon Velosso Ramos, de 25 anos. O motorista da carreta, Dirceu Fagundes Oliveira, de 43 anos, saiu ileso.