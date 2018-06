Acidente entre carreta e ônibus deixa 50 feridos em rodovia Um acidente envolvendo uma carreta e um ônibus deixou 50 pessoas feridas na madrugada deste sábado, 11, na Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, a 60 quilômetros de São Paulo. De acordo com informações da concessionária Autoban, que administra a rodovia, o ônibus seguia pela pista sentido interior-capital e bateu às 03h50 na traseira de uma carreta que capotou no canteiro central da rodovia, na altura do quilômetro 57. A carga de garrafas plásticas que era transportada pela carreta se espalhou e a pista ficou parcialmente interditada até as 5 horas. Não houve lentidão por causa do baixo movimento de carros no horário. As 50 pessoas que ficaram feridas foram encaminhadas para os hospitais São Vicente, Santa Elisa, Sobam e Paulo Sacramento, em Jundiaí. Além do motorista do caminhão, que ficou em estado grave, outras 16 pessoas tiveram ferimentos moderados. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e a Autoban, o ônibus fretado da Viação Nativo Transporte, de Araras, levava sacoleiros que iriam fazer compras no bairro do Brás, na região central de São Paulo. Matéria alterada às 09h55 para correção de informações. Inicialmente foi informado que o ônibus teria tombado.