Acidente entre caminhonete, carreta e ônibus deixa 6 mortos e 12 feridos em MG

BELO HORIZONTE - Pelo menos seis pessoas morreram nessa madrugada, 23, em acidente envolvendo uma caminhonete, um ônibus de turismo e uma carreta na BR-116, em Governador Valadares, Região Leste de Minas, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Outras 12 pessoas ficaram feridas. Cinco em estado grave. Todas foram levadas para o Hospital Regional de Governador Valadares. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. Todos os mortos estavam no ônibus.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal em Governador Valadares, o acidente foi provocado pela caminhonete, que seguia sentido Valadares. Em ziguezague, conforme relatos obtidos pelos policiais, o veículo invadiu a contramão e bateu na carreta que, desgovernada, foi para a pista contrária e colidiu de frente com o ônibus.

O veículo de passageiros também seguia sentido Valadares. A carreta, que trafegava sentido Teófilo Otoni, estava carregada com tubos que na colisão avançaram para dentro do ônibus, que teria sido contratado para viagem de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, para Belo Horizonte.

Já na noite deste domingo, 22, três pessoas morreram em uma ficou ferida sem gravidade em acidente com duas carretas que bateram de frente na BR-262, próximo à Luz, Região Centro-Oeste de Minas.