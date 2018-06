Acidente entre dois ônibus deixa 15 feridos no centro do Rio

Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave, no final da noite desta segunda-feira, 8, após um ônibus da Viação 1001, que fazia a linha Castelo/Itaipu, bater na traseira de um coletivo da Viação Amigos Unidos, de linha 176 (Central/São Conrado), no cruzamento entre a Avenida Beira-Mar e a Rua Calógeras, região central do Rio.

Duas passageiras do ônibus da Viação 1001 foram lançadas para fora do veículo. O ônibus atingido na traseira, com o impacto, subiu na calçada, arrancou duas barreiras de concreto e a grade de proteção de um edifício localizado na Avenida Beira-Mar. As vítimas foram encaminhadas aos hospitais Souza Aguiar e Miguel Couto.