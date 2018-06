Acidente entre dois ônibus deixa 22 feridos na zona oeste do Rio

SÃO PAULO - Uma colisão entre dois ônibus deixou pelo menos 22 pessoas feridas na manhã desta segunda-feira, 13, na Avenida das Américas, na altura do número 15.000, em Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, todos tiveram apenas ferimentos leves.

No local do acidente foram realizadas interdições para que o resgate pudesse socorrer os feridos. Apesar disso, às 8h30, o motorista não enfrentava morosidade em direção ao Recreio dos Bandeirantes.