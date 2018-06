Acidente entre lancha e jet ski deixa 2 mortos no Maranhão

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram em uma colisão entre uma lancha e um jet ski, no Rio Tocantins, próximo à cidade de Imperatriz, no Maranhão, no último sábado, 14. O acidente ocorreu por volta das 19h30. Um casal que estava no jet ski morreu no local.

Os fatos apurados até o momento confirmam que a lancha estava devidamente registrada na Agência e que o condutor possuía a habilitação obrigatória, segundo o Capitão-Tenente Heron Almada, da Agência Fluvial de Imperatriz (AgImpe). De acordo com o capitão, ainda está sendo apurado se os ocupantes do jet ski também estavam regularizados.

A AgImpe instaurou Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), com o propósito de apurar, em até 90 dias, as circunstâncias do acidente.