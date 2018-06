Acidente entre ônibus de estudantes e caminhão mata 10 em PE Dez pessoas morreram e 13 ficaram feridas quando um caminhão bateu de frente com um ônibus que transportava estudantes universitários na noite de quarta-feira no interior de Pernambuco, informou a Polícia Rodoviária Federal nesta quinta. Um automóvel também se envolveu no acidente, mas fugiu do local. A maioria dos feridos era de estudantes que voltavam de uma faculdade no município de Palmares e seguiam para a cidade de Ribeirão, a 70 km do Recife. Segundo a polícia rodoviária, o ônibus era contratado pela prefeitura de Ribeirão para fazer o transporte. A colisão aconteceu por volta das 22h30, no quilômetro 159 da BR 101, no município de Gameleira, quando o ônibus tentou uma ultrapassagem proibida e se chocou com o caminhão, informou a polícia. Os feridos foram encaminhados em ambulâncias e carros particulares para o Hospital da Restauração, no Recife. (Reportagem de Filipe Pacheco)