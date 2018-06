Acidente entre ônibus deixa 10 feridos em Minas Gerais

Pelo menos dez pessoas ficaram feridas após uma colisão entre dois ônibus na manhã desta quarta-feira, 30, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O acidente ocorreu quando um ônibus que ia de Belo Horizonte à cidade de Martinho Campos, a 193 km da capital mineira, perdeu o freio e se chocou contra a traseira de um ônibus municipal, que estava parado próximo a um ponto de passageiros. Com a batida, o veículo que fazia o trajeto intermunicipal subiu na calçada e atropelou passageiros que aguardavam no ponto. Os feridos foram levados a hospitais de Belo Horizonte e de Contagem. O quadro de duas vítimas é grave, informou o Corpo de Bombeiros. Uma delas ficou presa nas ferragens. Os bombeiros não souberam afirmar com exatidão quantas pessoas se feriram no local, já que algumas das vítimas se dispersaram antes de receber atendimento. O acidente aconteceu em uma região muito movimentada de Contagem, causando também transtornos no trânsito. Uma empilhadeira teve de ser utilizada para retirar os veículos do local.