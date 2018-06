Acidente entre ônibus deixa 27 feridos no Rio

SÃO PAULO - Ao menos 27 pessoas ficaram feridas em uma colisão entre dois ônibus, no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio, na manhã desta quinta-feira, 1. Segundo os bombeiros, o acidente aconteceu na Rua São Francisco Xavier, em frente à Universidade do rio de Janeiro (Uerj) no começo da manhã.

Os bombeiros encaminharam 15 feridos para o Hospital Souza Aguiar, no Centro, e outros seis para o Hospital do Andaraí, na zona norte. Outras vítimas foram levadas para a UPA da Tijuca por uma viatura da Polícia Militar. Não há informação sobre o estado de saúde dos feridos. O trânsito ficou complicado na região, com a interdições entre a Avenida Marechal Rondon e Rua São Francisco Xavier.