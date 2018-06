Acidente entre ônibus e caminhão deixa 6 feridos em SP Seis pessoas ficaram feridas às 5 horas da manhã desta terça-feira, no choque de um ônibus contra um caminhão, na altura do nº 4.700 da Avenida Senador Teotônio Villela, na região do Grajaú, zona sul da capital paulista. Cinco das vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outra está sendo retirada das ferragens pelos bombeiros. Ainda não se sabe para onde as vítimas com ferimentos mais graves serão encaminhadas. Uma das que sofreu ferimentos leves foi levada ao pronto-socorro municipal do Grajaú. A São Paulo Transportes (SPTrans) informou que até às 5h45 não havia recebido nenhum comunicado sobre acidente envolvimento algum ônibus de linha municipal.