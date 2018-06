Acidente entre ônibus e caminhão deixa 20 mortos no Paraná

CURITIBA - Um grave acidente na Rodovia PR-323, próximo de Umuarama, na região de Cafezal do Sul, deixou 20 mortos – a maioria carbonizada – , segundo o Corpo de Bombeiros. O incêndio aconteceu após um choque entre um caminhão da empresa Lacto e o ônibus da Secretaria de Saúde de Altônia (PR).

O coletivo tinha 30 passageiros e a maioria estava a caminho do Hospital dos Olhos, em Umuarama, onde 14 fariam uma cirurgia de catarata. Logo após o acidente, 11 pessoas foram encaminhadas para o Hospital Cemil, em Umuarama. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Segundo a Secretaria de Saúde de Altônia, no ônibus constava os nomes de 32 pessoas, mas uma delas desistiu de viajar e outra chegou atrasada.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o local tem sido palco de outros acidentes, por imprudência de motoristas. “É uma via de pista única, então são comuns acidentes envolvendo excesso de velocidade e ultrapassagens em locais proibidos. O acidente se deu no fim de um trecho de reta, próximo de uma curva”, disse um dos policiais. A Prefeitura de Altônia colocou uma estrutura de apoio para os familiares, que enfrentavam dificuldades para identificação dos corpos.