Acidente entre ônibus e caminhão mata 9 Acidente entre um caminhão-tanque e um ônibus interurbano, com 25 ocupantes, na madrugada de ontem, matou 9 pessoas e deixou 16 feridas na BR-376, em Palmeira, a 70 km de Curitiba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus bateu na traseira do caminhão, carregado com 30 mil litros de álcool. O veículo de passageiros pegou fogo.