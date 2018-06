Acidente entre ônibus e caminhão no PI termina com 7 mortos e 3 feridos

O acidente não teve mais vítimas porque parte dos passageiros desceu no percurso. Muitos dos passageiros ficaram em Balsas(MA) e em Floriano(PI). No momento do acidente, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), oito passageiros e dois motoristas estavam no veículo.

TERESINA - Um acidente entre um ônibus da empresa Transbrasiliana e um caminhão tanque, carregado de combustível, na BR-316, entre os municípios de Monsenhor Gil e Lagoa do Piauí, resultou em sete mortos e três feridos. O ônibus saiu de Goiânia no sábado, 13, às 23h59 e deveria chegar em Teresina às 9h30.

Três pessoas escaparam com vida do acidente: o motorista reserva do ônibus, Francisco José do Espírito Santo, uma criança de 6 anos, Maria Vitória de Souza Abreu, e o passageiro Francisco Carlos de Andrade, que foram encaminhados para o Hospital de Urgências de Teresina (HUT).

Em nota, a empresa Transbrasiliana informou que o motorista reserva do ônibus foi encaminhado para o hospital, mas já recebeu alta médica. A criança está em observação e o passageiro Francisco Carlos de Andrade passou por uma cirurgia na tarde desta segunda-feira após ter sofrido fratura exposta no braço e na perna.

Os corpos carbonizados foram encontrados dentro do ônibus, um no caminhão e outros dois fora dos veículos. Segundo informações de testemunhas que passavam pelo local no momento do acidente, o motorista do ônibus tentou fazer uma ultrapassagem próxima a uma curva na BR-316, mas bateu de frente com caminhão tanque que trafegava no sentido contrário.

A perícia chegou ao local depois das 14h30 e inspecionou os destroços buscando os corpos. O motorista do caminhão tanque foi identificado como Sheivan Vieira de Sousa, de 33 anos, natural de Cristino Castro. Ele transportava combustível para o posto de combustíveis de um tio dele no sul do Estado.