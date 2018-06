Acidente entre ônibus e carreta deixa 14 mortos em Minas Um acidente, ocorrido no final da noite de sexta-feira, 21, envolvendo um ônibus e uma carreta na BR-381, que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, no leste de Minas Gerais, deixou 14 mortos e pelo menos 32 feridos. As causas ainda são desconhecidas, mas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) acredita que um dos motoristas tenha dormido ao volante, invadido a contramão e batido de frente no outro veículo. Os feridos foram atendidos em hospitais municipais de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), de Ipatinga, para reconhecimento. O ônibus, da viação São Geraldo, partiu da cidade de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, com destino a Piracicaba, no interior paulista. Na altura do quilômetro 228, em Santana do Paraíso, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, o ônibus bateu na carreta, carregada com balas e chocolates, que seguia no sentido Ipatinga/Governador Valadares. O ônibus transportava 53 passageiros, sendo 45 adultos e oito crianças. O motorista do ônibus, Valdeir Paulo da Silva, e o da carreta, Marcelo Marcelino da Silva, morreram no local do acidente. Do total de vítimas, 12 morreram no local e duas no hospital de Ipatinga. Entre os feridos, dois ainda estão em estado grave, incluindo uma criança. "O trecho, apesar de sinuoso, não tem histórico de acidentes graves", disse o chefe da PRF na região, Leonardo Garcia de Castro. Apesar de a PRF não ter confirmado as causas do acidente, motoristas que passavam pelo trecho na hora da colisão contaram que o motorista da carreta teria perdido o controle da direção em uma curva e capotado o veículo. O ônibus, que vinha na direção contrária, não teve como parar e bateu de frente no caminhão. Por causa do acidente, uma das pistas da BR-381 ficou interditada até o final da manhã de sábado, comprometendo o trânsito na região. "Ainda não temos como precisar as causas do acidente, nem como confirmar as versões. Vamos aguardar a finalização do trabalho da perícia", concluiu o chefe da PRF. Matéria atualizada às 13h00