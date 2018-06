Acidente entre ônibus e carreta deixa dois mortos em Minas

Um ônibus de viagem se chocou contra uma carreta na manhã deste sábado, 23, e deixou dois mortos e doze feridos na região de Leopoldina, sudeste de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no quilômetro 774,5 da BR-116, depois de a carreta derrapar ao tentar fazer uma curva e atravessar a pista, causando a colisão. Chovia no momento do acidente.

Havia 36 passageiros no ônibus. Entre os feridos, um deles, uma mulher, está em estado grave e continua internada em um hospital da região, não identificado. O motorista da carreta não sofreu ferimentos.

Perícia investiga se os veículos seguiam em alta velocidade, mas não há indícios de direção imprudente por parte dos motoristas envolvidos no acidente.