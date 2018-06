Acidente entre ônibus e carreta deixa seis mortos em Minas Gerais

BELO HORIZONTE - Seis pessoas morreram em batida entre um ônibus de turismo e uma carreta na BR-040 entre Ewbanck da Câmara e Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais, na noite deste domingo, 23. O número de feridos ainda não foi confirmado. O ônibus seguia do Rio de Janeiro para Belo Horizonte com 46 passageiros. Entre as vítimas estão quatro homens, entre os quais os motoristas dos dois veículos, e duas mulheres. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML).

O ônibus vinha de uma excursão ao Rio de Janeiro. A carreta, que transportava biscoitos, trafegava em sentido contrário. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a carroceria tombou em uma curva, deslizou pela pista e atingiu o ônibus por volta das 23 horas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista nos dois sentidos ficou interditada até as 8 horas desta segunda-feira, 24.

Vítimas. Quatro mortos foram identificados: João Batista Monteiro da Fonseca, de 50 anos, motorista do ônibus; Nilton Brás Diniz de Morais, de 47, motorista da carreta; Francis Campos de Assis, de 29; e Patric Maikel da Cruz de Souza, de 19, ambos passageiros do ônibus.

As informações são do tenente Carlos Henrique Ferreira, que participou do resgate das vítimas. Conforme o bombeiro, há quadros de ferimentos graves entre as vítimas encaminhadas aos hospitais da região.