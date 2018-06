Acidente entre ônibus e carro deixa 24 feridos em São Paulo Vinte e quatro pessoas ficaram feridas em mais um acidente com um ônibus articulado na capital. O acidente entre o ônibus e um veículo aconteceu no cruzamento entre as Avenidas Santo Amaro e Hélio Pelegrino, na zona sul, por volta das 6h30 deste domingo. O carro ficou prensado entre a mureta da avenida e o ônibus. Ainda não se sabe qual dos veículos teria ocasionado a colisão. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas fatais. Os envolvidos no acidente foram levados para o Hospital São Paulo e Hospital das Clínicas. Dois deles continuavam internadas até a tarde. Na zona leste, no cruzamento da Avenida Salim Farah Maluf com a Rua Padre Adelino, às 4h45 deste domingo, deixou duas vítimas, sendo que uma delas morreu. O motorista Maurício Bertti de Oliveira, de 26 anos, atravessou o cruzamento com sinal vermelho e colidiu com um caminhão, em que estavam o motorista Luciano Aparecido Migoranci, de 29 anos, e seu filho de 12 anos. O pai morreu no local e o garoto está internado em estado grave. Marginais O primeiro fim de semana depois do início da segunda fase de restauração do pavimento das marginais parou o trânsito na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna neste domingo. Devido às obras de recapeamento, o tráfego foi interrompido da Ponte das Bandeiras até a Ponte do Tatuapé. A pista local não foi interditada, ainda assim a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 16,5 km de congestionamento, às 13 horas. As obras de recapeamento das duas marginais deverão levar quatro meses para serem concluídas.