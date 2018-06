Acidente entre ônibus e carro mata 2 e fere 10 em Sergipe

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

Duas pessoas morreram e dez ficaram feridas na manhã desta sexta-feira, 12, em acidente entre um ônibus e um carro na altura do quilômetro 94 da BR-101, em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão frontal aconteceu por volta das 6 horas, quando o motorista Eduardo da Silva Santos, de 36 anos, do carro perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária. Ele e sua acompanhante, ainda não identificada, morreram na hora.

Dez passageiros do ônibus sofreram ferimentos leves. Há suspeita de que a passageira do carro não usava o cinto de segurança, motivo pelo qual foi arremessada para fora do veículo.