Acidente entre ônibus e van deixa 61 pessoas feridas no Rio

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo um ônibus e uma van na Avenida Marechal Fontenelle, no Jardim Sulacap, na zona oeste do Rio, ocorrido na manhã desta segunda-feira, 16, deixou 61 pessoas feridas, entre passageiros e motoristas, segundo o Corpo de Bombeiros do Rio.

Nenhuma das vítimas sofreu ferimentos graves, ainda de acordo com os bombeiros. Elas foram encaminhadas para três hospitais: o Hospital Municipal Salgado Filho, Albert Einstein e Hospital Estadual Carlos Cagas.